ವಸತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪ: ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p><strong>ಗುರುಮಠಕಲ್ (ಯಾದಗಿರಿ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಹೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ವಸತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2017-18 ರಿಂದ 2022-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾಜು ಬಿ.ಎಂ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವರ: ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಾಜು ಬಿ.ಎಂ. ಅವರು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ನಡಾವಳಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ತ ಕೋಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಸೀದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಖುಷಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೀರಪ್ಪ ಜಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೀರಪ್ಪ ಜಿ. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಾಜು ಬಿ.ಎಂ. ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2024ರ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಅಂದಿನ ಡಿಡಿಪಿಐ ಎಚ್.ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಾಜು ಬಿ.ಎಂ. ಅವರನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>