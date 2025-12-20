ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಫ್ಎಕ್ಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಬೋಯರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೊಗರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹ 8 ಸಾವಿರದಂತೆ, ರೈತರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿತ ರೈತರ ನೋಂದಾಣಿಗೆ 80ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹತ್ತಿಕುಣಿ(78927 41116), ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್(70195 24908), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ರಾಮಸಮುದ್ರ(99454 05710).</p>.<p>ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್(94485 77858), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಚಾಮನಾಳ(80882 886797), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹೊಸಕೇರಾ(97411 38687), ಎಫ್ಪಿಒ ಗಂಗನಾಳ(99026 23346), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ದೋರನಹಳ್ಳಿ(9902 124640), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಮದ್ರಕಿ(99809 44446).</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್(72596 88231), ಪಿಎಸಿಎಸ್-1 ಕೆಂಬಾವಿ(89701 00234), ಪಿಎಸಿಎಸ್-2 ಕೆಂಬಾವಿ(97418 54971), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಮಾಲಗತ್ತಿ(91086 36156), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಮುನಿರ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(96631 57756), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನಗನೂರ(98804 56797), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಯಾಳಗಿ(99457 67305).</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಹುಣಸಗಿ(95352 20396), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಕೊಡೆಕಲ್(73496,66155), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ರಾಜನಕೊಳೂರು(97417 64178), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹಗರಟಗಿ(93619 35156).</p>.<p>ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಬೆಂಡೆಗಂಬಳಿ(99028 13005), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹೈಯಾಳ.ಬಿ(91106 03122), ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನಾಯ್ಕಲ್(974161655).</p>.<p>ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಚಪೆಟ್ಲಾ(72595 43708), ಎಫ್ಪಿಒ ಗುರುಮಠಕಲ್(72595 43708), ಸೈದಾಪುರ ಎಫ್ಪಿಒ(70221 92270), ಎಫ್ಪಿಒ ಕೊಂಕಲ್(72049 22282) ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೋಂದಾಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>