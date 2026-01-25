ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ| 50 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌ ಸೀಟು; ಪರಿಶೀಲನೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು
