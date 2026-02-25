ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸೂಚನೆ: ಶಾಸಕ ತುನ್ನೂರು

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ‘ಸದ್ಯ ನಮ್ಮದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರವಾದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಲೇಔಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾರಣ ತಿಳಿಸದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದವರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 1980ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಲೇಔಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಟಲೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರು, ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯೂಡಾ ಆಯುಕ್ತ ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸದ್ದಕ್ಕೆ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕ ತುನ್ನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಟಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು, ನಗರ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುಡಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 17 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯುಡಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋರಿ, ಭೀಮಬಾಯಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಖಾಜಾ ಕಲಿಂಉದ್ದಿನ್ ಜೈನಾ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಡ್ಡಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಧರಣೇಶ, ಟಿಪಿಎಂ ಶರಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>