ಸಂಕ್ಲಾಪುರ: ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಸಂಕ್ಲಾಪುರ(ಸೈದಾಪುರ):</strong> ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸರಡ್ಡಿ ಅನಪೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಂಕಸಂಬ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ತಾಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗಂಡುಮೆಟ್ಟಿನ ಕಲೆ ಬಯಲಾಟ. ಚಲನಚಿತ್ರ, ದೂರದರ್ಶನ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಲೆಯು ಮರೀಚಿಕೆಯತ್ತ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಟವೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆ, ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೈಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿನಾಯಕರಡ್ಡಿ, ಅನಂತರಡ್ಡಿ ಕೊಂಕಲ್, ಸಂಜೀವರಡ್ಡಿ, ಓವಯ್ಯ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ, ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭೀಮಯ್ಯ ವಂಕಸಂಬ್ರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಯಲಾಟ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಣಮಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>