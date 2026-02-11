ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಹಾಪುರ| ಸ್ವಕುಳಿಸಾಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣ; ಡಿಸಿಗೆ ನೋಟಿಸು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:02 IST
Qಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
ಪೊಲೀಸರು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಖಾಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ
ಸುರೇಶ ಫಿರಂಗಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ
YadgirShahapur
