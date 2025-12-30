ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ

5ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 5ನೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಿಟಿಲ್ ತಾರಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿಲು ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
yadgiri

