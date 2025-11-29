ಸುರಪುರ | ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಡಿ.5ರಂದು ಬಂದ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p><strong>ಸುರಪುರ:</strong> ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ವೇಳೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬಂಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿ.5ರಂದು ಸುರಪುರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದಲಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲ ಪಟ್ಟಭದ್ರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಜತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಸಕರ ತಂದೆ ದಿ.ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ದಲಿತರು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ದಲಿತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರ ಕುಟುಂಬ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲು ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ನಂತರ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯವರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀಮನಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿವೇಣೂಗೋಪಾಲ ಜೇವರ್ಗಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಗಫರ ನಗನೂರಿ, ರಮೇಶ ದೊರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಟೆಗಾರ, ಐಮದ್ ಪಠಾಣ, ಧಾನಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಹಣಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ, ಭೀಮು ಮಲ್ಲಿಭಾವಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾವಿನ್, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಹು ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ, ಮರೆಪ್ಪ ದೇವಾಪುರ ನಾಗರಾಜ ಓಕುಳಿ, ಮೌನೇಶ ದೇವರಗೋನಾಲ, ದೇವು ನಾಯಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಬಿಚಗತ್ತಿ, ವೆಂಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶೇಖಮಹಿಬೂಬ ಒಂಟಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಮಕಾಶಿ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಕೊಲ್ಲಿ, ಶರಣಗೌಡ ಬಂಡೋಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>