ಯಾದಗಿರಿ: 110 ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಹರಸಂಗಿ ‘ಯಿಮ್ಸ್’ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
Educationhospital

