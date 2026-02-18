ಯಾದಗಿರಿ | ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ₹1.34 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸದೆ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 34 ರೈತರಿಂದ 10,603 ಭತ್ತದ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ₹1.34 ಕೋಟಿ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ ಸಣ್ಣ ಭೀಮಪ್ಪ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕನ್ನೆಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್, ಟಿ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರಡಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಐವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೈಚಬಾಳ ಮತ್ತು ಕರಡಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ 34 ರೈತರು 75 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ 10,603 ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದರು. ₹1.73 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ ₹39.50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಭತ್ತ ಒಯ್ದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>