ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ: ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದೇಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:27 IST
ನಮಗೂ ಸಿಗದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೇಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಓದುಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ
