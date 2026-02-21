ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಯಾದಗಿರಿ: ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ದತ್ತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ

ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2031, 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ-2025 ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT