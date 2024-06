ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ‘ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌’ ಗರಿ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ತನ್ನ ‘Memory of the World’ (MOW) ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ‘MOW’ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ; ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ, ಪಂಚತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯಲೋಕ–ಲೋಕನ. ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಉಲಾನ್‌ಬಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘MOW’ನ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ವಿಶ್ವ ಸಮಿತಿಯ (MOWCAP) 10ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಕೃತಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

IGNCA ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ: ‘ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌’ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ (IGNCA) ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. IGNCA ಈ ಕುರಿತು MOWCAP ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ MOWCAP ನ 10ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ IGNCA ಕಲಾ ನಿಧಿ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ (ಆಡಳಿತ) ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗೌರ್, ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ, ಪಂಚತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯಲೋಕ–ಲೋಕನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ‘MOW’ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂಡಿಸಿ, ಈ ಕೃತಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಡ್ರೆ ಅಜೌಲೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 38 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, 40 ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಬಾರಿ 56 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 64 ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ, ‘ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್’ಗೆ ಸೇರಿಸಲು UNESCO ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ 64 ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಫಿ ಕವಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮಾವ್ಲಾನಾ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, EMI ಆರ್ಕೈವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ದಾಖಲೆಗಳು (100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು, ಸಂಗೀತ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು 1897 ರಿಂದ 1914 ರವರೆಗಿನ ಮೌಖಿಕ ರಚನೆಗಳು), ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕೆನಡಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೀಕರಣ, ಉಕ್ರೇನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾಬಿ ಯಾರ್ ನಾಜಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳ ಆರ್ಕೈವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಲ್ಯಾಂಜ್‌ಮನ್‌ರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಚಿತ್ರ, ಶೋಹ್ ಮತ್ತು ಅದರ 200 ಗಂಟೆಗಳ ಆರ್ಕೈವಲ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.

ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ

16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವ ‘ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಅವಧಿ ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಶಿವನ ಪರಿಚಾರಕರ ಮೇಲಿನ ಶಾಪದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಅಕ್ಬರನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಕೃತಿಯು ಏಳು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಮತ್ತು ಶಿವ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೃತಿ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಾದರಿಯ ಚೌಪೈಗಳು ಮತ್ತು ದೋಹಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಂಚತಂತ್ರ

ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮ ವಿರಚಿತ ಕೃತಿ ‘ಪಂಚತಂತ್ರ’, ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ನೀತಿಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಂದಬುದ್ಧಿಯ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀತಿ ಬೋಧಕ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಪಿಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚತಂತ್ರವು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿತವಾಗಿದೆ, 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದೆ. ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್, ದ ಡೆಕಾಮೆರಾನ್, ದಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ದಿ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಫಾಂಟೈನ್‌ನಂಥ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ನೀತಿಕತೆಗಳು ಪಂಚತಂತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿವೆ.

ಸಹೃದಯಲೋಕ–ಲೋಕನ

ಕ್ರಿ.ಶ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಾಹಿತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆನಂದವರ್ಧನ ಅವರಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವ ‘ಸಹೃದಯಲೋಕ–ಲೋಕನ’ ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯಮಿಮಾಂಸಾ ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರತನು ರೂಪಿಸಿದ ‘ರಾಸ್’ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸುತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.