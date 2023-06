ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

9. ಹೇಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ (Verification of the Truth of the Statement)

1) ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ____________ ಹೊಂದಿದೆ

ಎ) ಚರ್ಮ ಬಿ) ಹೃದಯ ಸಿ) ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು

ಡಿ) ಜೀವನ ಇ) ಕಿವಿಗಳು

ಉತ್ತರ: ಡಿ

ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.