ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career guide
ADVERTISEMENT

SSLC Examination: ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ– ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ–ಇತಿಹಾಸ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:45 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PDF
8 SSLC SOCIAL FOR QR CODE.pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
SSLC exam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT