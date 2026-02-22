ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
SSLC Exam | ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಣಿತ–ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:36 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:36 IST
PDF
22 SSLC MATHS FOR QR CODE.pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
SSLCexammodel question paper

