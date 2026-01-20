ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career guidesslc
ADVERTISEMENT

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ | ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ: ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಯನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 9:42 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 9:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PDF
20 SSLC SOCIAL FOR QR CODE.pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
ADVERTISEMENT
SSLCSSLC examQuestion & AnswerSocial Science

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT