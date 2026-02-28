ಆಕಾಶ್ ಚಿತ್ರ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ: ಪುನೀತ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕಿಶೋರ್, ಆಶಿತಾ

<p>ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಟರಾದ ಕಿಶೋರ್, ಆಶಿತಾ ಅವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆಕಾಶ್’ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ‘ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 21 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದಂತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದ ವೇಳೆ ಅಣ್ಣವ್ರರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮುಗ್ದತೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಆಕಾಶ್’ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ನಟಿ ಆಶಿತಾ ಅವರು, ‘ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ‘ಆಕಾಶ್’ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>