ನಟ ದರ್ಶನ್ ‘ಡೆವಿಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಹಾಡಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಜೈಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರನೇ ಹಾಡಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ನ.16 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:03ಕ್ಕೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್ನ ಹೊಸ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀ ಜೈಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಇನ್ನೇನು 2 ದಿನ ಬಾಕಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಡೆವಿಲ್' ಹೊಸ ಹಾಡಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ: ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್.'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್; ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ.

ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಿಲನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್, ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.