ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಧನ್ವೀರ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ: ಹಯಗ್ರೀವ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಬ್ಬರ ಜೋರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:17 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧನ್ವೀರ್ ನಟನೆಯ ಹಯಗ್ರೀವ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಜ. 31ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಧನ್ವೀರ್ ನಟನೆಯ ಹಯಗ್ರೀವ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಜ. 31ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಸ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್; ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ
ಮಾಸ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್; ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ
ಧನ್ವೀರ್‌

ಧನ್ವೀರ್‌

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

kannada movieSandallwoodDhanveer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT