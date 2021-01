ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಗಳಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್

ನವದೆಹಲಿ: "ಅವಳ ಮುಖವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಅವಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವಳು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆ, ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು, ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ "ವಿಶೇಷ" ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ‘ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 2019 ರಿಂದ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. .

"ಅವಳ ಮುಖವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಅವಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವಳು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Ok, I don't think I will ever get over this. As a HUGE fan of Big B @SrBachchan, the Greatest of All Time, this is special! pic.twitter.com/bXAeijceHE

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) January 22, 2021