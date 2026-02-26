<p>2006 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬರೆದರು. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿತನಕ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಅದೇ ಜೋಡಿಯ ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್–5’ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್’ ಮೂಲ ಕಥಾ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್’ನ ಇತರ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಷಾದ್ ವಾರ್ಸಿ, ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಕೆಲ ಹೊಸ ನಟರು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯಿದೆ. ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶರ್ಮನ್ ಜೋಶಿ ಕೂಡ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಈ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್’ನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್, ಲಕ್ಕಿ, ಮಾಧವ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಥೆಯಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಕಥೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ಕಸ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯ ನಾಲ್ಕನೆ ಭಾಗ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ–ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಸಿಂಗಂ ಅಗೈನ್’ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಜಯ್ ಅವರೇ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>