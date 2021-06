ರಜನಿ ಆರೋಗ್ಯ: ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌

ತಮಿಳಿನ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ರಜನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಜನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಜನಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೆಯೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ರಜನಿ ಅವರಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಎಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್‌ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hold the outrage. Read and react on FB. #Rajinikanth #Annaathe https://t.co/B2LqVCDEwZ pic.twitter.com/lqONl07sOF

— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) June 27, 2021