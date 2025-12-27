<p>ಕನ್ನಡದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ‘ಪಂಕಜ’ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸನ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡತಿ ಅನೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಪಂಕಜ’ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ಆಘಾತ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೈಬಣ್ಣಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೂಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸನ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಉತಾಹ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಫ್.ಎ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>