ತಮಿಳು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆದ ಧನುಷ್‌ ಮತ್ತು ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್‌ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಅಸುರನ್' ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿಗೆ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳಿನ ‘ಅಸುರನ್‌’ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ‘ನಾರಪ್ಪ’ನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ‘ನಾರಪ್ಪ’ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

‘ನಾರಪ್ಪ’ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದು, ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಪ್ಪು ತಿಲಕ, ತಲೆಗೆ ಹಸಿರು ಟಾವೆಲ್‌ ಸುತ್ತಿದ ಗಡ್ಡಧಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮುಖವೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಷದಿಂದ ದುರುಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಡಕಾರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಹಸಿ, ಹಸಿ ರಕ್ತ ಭೀಕರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

#VictoryVenkatesh74 Titled as #Narappa .. Here is the First Look Posters

— Venkatesh Daggubati (@Venkateshdaggu4) January 21, 2020