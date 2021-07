ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ’ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Have grown up seeing his simplicity. He has been a great support to me personally in the initial days of my career. Wishing you the best mama. @CMofKarnataka #Basavrajbommai pic.twitter.com/N1Wvrt0vk2

ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಿರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Hearty congratulations to Sri @BSBommai for taking over as the new @CMofKarnataka. I hope to see your knowledge of irrigation and agricultural go a long way in helping the farmers of Karnataka and Mandya in bettering their lives. 🙏🙏 pic.twitter.com/khBYuwWYmy

— Sumalatha Ambareesh 🇮🇳 ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ (@sumalathaA) July 28, 2021