ಮುಂಬೈ: ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪನಗರ ಅಂಬೋಲಿಯ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಾಘತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿನಯ್ ಸಕ್ಪಾಲ್ (27) ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫತೇಹಿ ಅವರು ಸನ್ಬರ್ನ್ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>