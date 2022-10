ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ‘ಬಿಗ್‌ ಬಿ’ ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ 80ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಜೀ 80ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ನಟ ಅವರು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

A very happy 80th birthday to Amitabh Bachchan Ji. He is one of India’s most remarkable film personalities who has enthralled and entertained audiences across generations. May he lead a long and healthy life. @SrBachchan

— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2022