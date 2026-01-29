ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಪ್ರತಿರೋಧ

ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 19:25 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 19:25 IST
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಮತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ತರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಣ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
– ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
