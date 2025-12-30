ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಇಟಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:07 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:07 IST
ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಷ್‌ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ‍ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಹೊಸವರ್ಷಾರಣೆಗೆ ಇಟಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: @filmfare

2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಛಾವಾ, ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಇಟಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಪುಷ್ಪ 3,‌ ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ 2 ಹಾಗೂ ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

