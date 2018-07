‘ಶೈಲಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲುಡು’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಮಾರುತಿ ದಾಸರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಶೈಲಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲುಡು’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

‘ಸಿತಾರ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌’ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

‘ಮನಂ’, ‘ಆಟೋನಗರ್‌ ಸೂರ್ಯ’ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.

The first look of #ShailajaReddyAlludu as promised by @DirectorMaruthi who entertains me off screen as much as he is going to entertain you all onscreen .. always a pleasure working with @SitharaEnts , Anu Emmanuel .. Ramya Garu’s role is going to be something to watch out for! pic.twitter.com/r36FttKx9Z

— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) July 9, 2018