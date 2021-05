ದುಬೈನಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಪಡೆದ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್

ದುಬೈ: ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಅರಬ್‌ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ (ಯುಎಇ)ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

61 ವರ್ಷದ ನಟ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Honoured to have received a golden visa for the UAE in the presence of Major General Mohammed Al Marri, Director General of @GDRFADUBAI. Thanking him along with the @uaegov for the honour. Also grateful to Mr. Hamad Obaidalla, COO of @flydubai for his support🙏🏻 pic.twitter.com/b2Qvo1Bvlc

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) May 26, 2021