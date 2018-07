ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌, ಇತರ ನಟರ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಂಜು’ಗೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ 

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮುನ್ನಾ ಭಾಯಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌ ಚಿತ್ರ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಂಜು’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

‘ಸಂಜು’ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಅವರ ಜೀವ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹಿರಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಅಭಿನಯದ ಮುನ್ನಾ ಭಾಯಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೂ ಇದೇ ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹಿರಾನಿ.

ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ, ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್, ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕರಿಶ್ಮಾ ತನ್ನಾ ಸಹ ‘ಸಂಜು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಂಜು’ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದ್ದು, ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಅಭಿನಯ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್‌, ‘ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹಿರಾನಿ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಂಜುನಲ್ಲಿವೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ರೇಸ್‌ 3 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ತುಸು ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡಬಹುದು. ರೇಸ್‌ 3 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ‘ಸಂಜು’ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಂಜು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹಿರಾನಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.

#Sanju is akin to an acid test for Ranbir... The film has to deliver the numbers... An author-backed role... An emotional roller coaster plot... Most importantly, Rajkumar Hirani has helmed the project... He’s the Hit Machine... The response is eagerly awaited, naturally!

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 24, 2018