ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ದಾರ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಪೋಣಿಸುವ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೂಜಿ ದಾರ (Sui Dhaaga) ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ.

We want to see how fast you can thread a needle! Take on the #SuiDhaagaChallenge & Share your videos on Facebook, Twitter & Instagram tagging @yrf, @suidhaagafilm with #SuiDhaagaChallenge & nominate your friends! Kya aap mein hai woh baat? :D I nominate @akshaykumar pic.twitter.com/frW7QNG2KC — Varun MAUJI Dhawan (@Varun_dvn) September 17, 2018

ನೀವು ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಪೋಣಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು ಎಂದು ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗ ಈ ಸೂಜಿದಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌, ಟ್ವೀಟರ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವರುಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे 😬

Mauji bhai @Varun_dvn here’s my attempt at the #SuiDhaagaChallenge, not as easy as it looks. I now nominate @sachin_rt pic.twitter.com/IkAoDrQCFt — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 18, 2018

ಬಳಿಕ ಸುಸ್ಮಿತ್, ಚೆಟ್ಸಿ, ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಜೋಶಿ, ಅನುಭೂತಿ ಕಠಾರಿಯಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.