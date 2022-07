ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ‘ಲೈಗರ್’ ಸಿನಿಮಾ: ಜುಲೈ 21ರಂದು ಟ್ರೈಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈ: ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ಲೈಗರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 20 ಹಾಗೂ 21ರಂದು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. 21ರಂದು ಟ್ರೈಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

INDIA!

MASS on - July 21st.

ACTION on - July 21st.

ENTERTAINMENT on -July 21st.#LigerTrailer on July 21st.

Telugu. Hindi. Tamil. Kannada. Malayalam.#LIGER#LigerTrailerOnJuly21 pic.twitter.com/xjbmRsorOK

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) July 16, 2022