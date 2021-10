ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಹಾಗೂ ಮಿಮಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೊನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಕೌನ್‌ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕೃತಿ ಸನೊನ್‌ ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮಿತಾಬ್‌ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆಂಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಯುವತಿ ಕೃತಿ ಸನೊನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಅಮಿತಾಬ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

T 4068 - ... ball room dancing with this beautiful lady in red .. Kriti Sanon .. ❤️🌹

जवानी के दिन याद दिला दिए ; college के, और कलकत्ता के !

वो भी क्या दिन थे !! pic.twitter.com/mA6zAxbCfH

