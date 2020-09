ಅಂಕಿತಾ ‘ಜಸ್ಟಿಸ್‌’ಗೆ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ದಿವಂಗತ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ, ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ‘ಜಸ್ಟಿಸ್’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕಿತಾ ಟ್ವೀಟರ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ‘ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂಬ ಕೆನಡಾದ ಕವಯತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಅಟ್‌ವೂಡ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Never pray for justice, because you might get some

- Margaret Atwood https://t.co/xJZI3C75UX

