ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
entertainment
ಜನವರಿ 23ರಂದು ಕಲ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ: ನಟ ಜೈದ್‌ ಖಾನ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:34 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:34 IST
ನಟ ಜೈದ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಅಯಾಜ್‌ ಖಾನ್‌, ಮುಖಂಡ
BidarSandalwood Movie

