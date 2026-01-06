ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾಲಯ್ಯನ ಅಖಂಡ‌ 2: ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?

<p>ತೆಲುಗು ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಖಂಡ–2 ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ₹122.6 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.Akhanda 2: ಬಾಲಯ್ಯ ನಟನೆಯ ಅಖಂಡ 2 ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್.ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬಾಲಯ್ಯ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಫಿದಾ.<p><strong>ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?</strong></p><p>ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ‘ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್’ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 9ರ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p>.<p><strong>ಅಖಂಡ 2 ಕಥೆ ಏನು?</strong></p><p>ಚೀನಾದ ಸೇನೆ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದ ವೇಳೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸೇರಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ (ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್) ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. </p><p>ಈ ವೈರಸ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಜನರಿಗೆ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ (ಬಾಲಕೃಷ್ಣ) ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಜನನಿ (ಹರ್ಷಾಲಿ) ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೀನಾ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಖಂಡ (ಬಾಲಕೃಷ್ಣ) ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>