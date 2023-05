ರಂಗಭೂಮಿ | ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ‘ಅವಳ’ ನೆರಳು

‘Don't tell me the moon is shining. Show me the glint of light on broken glass’ – ಆಂಟನ್ ಚೆಕೋವ್ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾನೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಯಾವುದೇ ಕಲಾಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ‘ತೋರಿಸುವುದು’ ಮತ್ತು ‘ಹೇಳುವುದು’ ಎರಡೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳೇ. ಹೇಳುವುದು ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದು ತೋರಿಸುವುದು. ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ, ಆತ ಅದೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವ ಎಂದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಗ ಓದುಗ ಅಥವಾ ನೋಡುಗರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೇನೂ ‘ಹೇಳದೆ’ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಓದುಗರಿಗೆ ತಾನೇ ಸ್ಫುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು, ಅದೇ ಸಂಜೆ, ಅಹಲ್ಯಾ ಇಂತಹ ಸವಾಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.