ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

111 ದಿನ, 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, 6 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಸ್: ಪ್ರೀ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ವೇದಿಕೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 10:04 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 10:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವೋಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಿದು
BBK12: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವೋಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಿದು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video | ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್: ಟೇಬಲ್‌ ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್
Video | ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್: ಟೇಬಲ್‌ ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್
bigg bossKannada reality showbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT