<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಜೈ ಮಹಾಕಾಲ್' ಎನ್ನುವ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್, 108ನೇ ದಿನ ನಡೆದ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್, ಸೀಕ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಜತೆಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಧ್ರುವಂತ್, ತಮ್ಮ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಥಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಳಹೋಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರೀ ಫಿನಾಲೆ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಘು, ರಕ್ಷಿತಾ, ಧನುಷ್, ಕಾವ್ಯಾ ಇದ್ದಾರೆ.</p>