ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿಬಂದು ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ: ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು

<p>ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನಟ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನೇಕರು ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿದ ಹುಡುಗೀನಾ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅವರೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.BBK12: ಅತಿಥಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ; ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ.ನಟ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ 'ಬಿಬಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್' ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅವರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಂಡ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್, ಮಂಜು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</strong></p><p>'ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಅದೃಷ್ಟವೋ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಾಡಿರುವ ಪುಣ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಳು ಪರಿಚಯ ಆದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದೇವು ಎಂದರು.</p><p>'ಅವಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ವನದುರ್ಗಾ ತಾಯಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು, ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪಯಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮರಳೀ ಬರುವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆತುರ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೇವು. ಬಳಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಯ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>