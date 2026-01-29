ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
Indian Newspaper Day: ಹೀಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ 'ಶಾಯಿ' ಕ್ರಾಂತಿಯ ಇತಿಹಾಸ..
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 29 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
Last Updated 29 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ
19 ಮತ್ತು 20 ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡವು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು:
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು...

Newspapers

