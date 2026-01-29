Indian Newspaper Day: ಹೀಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ 'ಶಾಯಿ' ಕ್ರಾಂತಿಯ ಇತಿಹಾಸ..

<p>ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ 'ರಿಲೇಷನ್' ( Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien) ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಿತ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ. ಇದನ್ನು 1605ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ (ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಭಾಗ) ಜೋಹಾನ್ ಕ್ಯಾರೊಲಸ್ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾರೊಲಸ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು.</p>.<h2>ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಕಾ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ</h2><p>1780 ಜನವರಿ 29ರಂದು ಐರಿಶ್ ಮೂಲದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಹಿಕಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್'ನ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪಿತಾಮಹ</h2><p>1780ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಕಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>