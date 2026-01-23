ನೇತಾಜಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಆದರ್ಶ

<p>ಬಸವಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ</p><p><strong>1897ರ </strong>ಜನವರಿ <strong>23ರಂದು </strong>ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿ<strong> </strong>ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಪರಾಕ್ರಮ ದಿವಸ್' (ಶೌರ್ಯ ದಿನ) ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಆದರ್ಶ.</p><p>ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆದರ್ಶಗಳು ನೇತಾಜಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಗಳಾದ ‘ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಚ’ (ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತ) ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. </p><p><strong>ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><ul><li><p><strong>ಆದರ್ಶಗಳು:</strong> ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ಬೋಸ್ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p></li><li><p><strong>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ:</strong> ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರೆ ಬೋಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.</p></li><li><p><strong>ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ:</strong> ವಿವೇಕಾನಂದರ 'ಏಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ, ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಬೋಸ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋಳ್ಬಲದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.</p></li></ul><p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು.</p><p><strong>ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.</p></li><li><p>ನಿಜವಾದ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಎರಡೂ ಬೇಕು.</p></li><li><p>ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಭಾರತವನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ.</p></li></ul><p>ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.<br></p><p><strong>ಲೇಖಕರು: ಸಾಧಕರು, ವಿರಕ್ತ ಮಠ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>