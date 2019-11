ನವದೆಹಲಿ: ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಜೆಎನ್‌ಯು) ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದನಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್‌ಯು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೇಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಆಗಿರುವ ಫೇಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

1. ಇದು ಜೆಎನ್‌ಯು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಣೆ ಅಲ್ಲ

ಎರಡು ಬೆಡ್‌ಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೋಣೆಯ ಚಿತ್ರ. ಅದರ ಜತೆಗಿರುವ ಒಕ್ಕಣೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ 10ಕ್ಕೆ ಚಹಾ, ಸಮೋಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಜೆಎನ್‌ಯುವಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೋಣೆ ₹10ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ. ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಿಎಂ ಎಂಬ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್

ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ಫೋಟೊ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

‘Students Inn Housing’ ಎಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿಜಿ) ಫೋಟೊ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಫೋಟೊ ಮೇ16, 2018ರಂದು ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು.



ಜೆಎನ್‌ಯುವಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ಟ್‌ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಫೋಟೊ ಹೀಗಿದೆ.



ಕೃಪೆ: ಆಲ್ಟ್‌ನ್ಯೂಸ್



ಅಂದರೆ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ಜೆಎನ್‌ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯ ಫೋಟೊಗೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ .

2. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯುವತಿ

'ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಯುವತಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ವೊಂದರ ಬೆಲೆ ₹300. ಇದು ಜೆಎನ್‌ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಹೀಗಿರುವವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಟ್ವೀಟ್ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೊಮ್‌ನ್ನು ಹ್ಯಾರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತೆ ಬಳಸಿರುವ ಯುವತಿಯ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

The liquor bottle in her hand apart.. This JNU junkie has 2 packs of "Classic" on the table as she smokes one...Each pack costs 300 bucks.. And these castards are whining about fee hike?... @Timesnow @Indiatoday @Republic @PMOIndia @DrRPNishank @mamidala90 https://t.co/ZgKaLbvB60 pic.twitter.com/sA8pVpEEqF

— Ravinar (@RavinarIN) November 16, 2019