ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ರಸಸ್ವಾದ: ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯಲಿ ಸಂಗ್ಟಿ ಜತೆಯಲಿ...

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಲ್‌. ಬಸವರಾಜ್‌
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುರುಳಿ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಸುರುಳಿ
foodfood recipe

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT