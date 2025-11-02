<p>ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು (Bengaluru-Mysuru) ನಗರದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಖಾದ್ಯ ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ (Mysore street kheema vade). ಬೋಂಡಾ–ವಡೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ. ಬೀದಿ–ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈಮಾ ವಡೆ ತಿಂದು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ನೀವೀಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕೈಮಾ ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುರಳಿ–ಸುಚಿತ್ರಾ ದಂಪತಿ (Murali-Suchitra). ಮೈಸೂರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ | ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ | ಸ್ಪೈಸಿ ಖೈಮಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ I ಮೈಸೂರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಖೀಮಾ ವಡೆ | ಸ್ಪೈಸಿ ಮಟನ್ ವಡೆ | ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ನಾಕ್ | ಮೈಸೂರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ | ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಖೀಮಾ ವಡೆ | ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದ್ಯ I Mysore Street Kheema Vade | Karnataka Minced Meat Snack | Spicy Kheema Vada | Authentic Mysore Street Food | South Indian Non Veg Snack | Local Style Kheema Vade</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>