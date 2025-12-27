ಶ್ರವಣ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಿವಿ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಕಿವಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ<br></strong></p><ul><li><p>ಕಿವಿಗೆ ಇಯರ್ ಫೋನ್, ಇಯರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ಗಳ ಬಳಕೆ<br></p></li><li><p>ಪಿನ್, ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್, ಪೆನ್ನು, ಕಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವುದು</p></li><li><p>ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹತ್ತಿ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು</p></li><li><p>ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಒಳಗಿನ ಸದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಟಮಟೆ, ಡಿಜೆ ಸದ್ದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದತಜ್ಞರು.</p></li></ul><p><strong>ಪರಿಹಾರ</strong> </p><p>ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ: ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕಿವಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಕಿವಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗದಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. </p><p>ಕಿವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ‘ಕರ್ಣ ರಂಧ್ರ ಧೌತಿ’ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಣ ರಂಧ್ರ ಧೌತಿ ಅಂದರೆ, ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಿವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಗ. ಈ ಅಂಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>