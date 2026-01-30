ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
health
ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವಾಗ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಡಾ. ಆರ್ಯಾ ಸುಭಾಷ್
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 8:02 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 8:02 IST
